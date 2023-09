Fileleed op E313 richting Antwerpen: bijna uur aanschuiven vanaf Ranst

Column Nergens is de metro er zo belabberd aan toe als in Antwerpen: “Het is gewoon wraakroe­pend”

De laatste tijd, voor en na covid, hebben we nogal wat citytrips gedaan. Steden met een metro veelal, zoals Madrid, Lissabon, Lyon, Stockholm, Sint-Petersburg of Wenen. Overal in Europa rijden de metrotreinen volgens schema, worden toiletten gepoetst en werken de roltrappen zonder problemen. Er zullen wel wat uitzonderingen zijn, waar niet volgens het boekje wordt gereden, maar nergens is de metro er zo belabberd aan toe als in Antwerpen.