Fijn feestje voor fusie Antwerpen-Zeebrugge: “We willen groenste haven van Europa worden”

Antwerpen Na het huwelijk van de havens van Antwerpen en Zeebrugge volgde donderdag logischerwijze het avondfeest. Decor daarvoor was de Waagnatie. “De sterren staan gunstig om onze relatie te doen slagen. We hebben lang met argusogen naar elkaar gekeken. Tot we beseften dat we samen sterker zijn en nóg beter kunnen”, zei een glunderende Annick De Ridder (N-VA), havenschepen én voorzitter van het nieuwe Port of Antwerp-Bruges.

Niet op het podium, maar wel net ervóór treffen we Marc Van Peel (CD&V), twaalf jaar lang havenschepen tot hij eind 2018 afzwaaide en uit de actieve politiek stapte. Op dat moment waren de zee en de Schelde tussen Antwerpen en Zeebrugge nog diep. “De eerste gesprekken over een eventuele fusie dateren van mijn laatste jaar. Omdat ik al vele pogingen had zien mislukken, was ik vrij sceptisch. Ik heb de nieuwe generatie na mij gezegd: ‘Als je erin gelooft, ga er dan voor.’ Maar ik ben dus blij dat het gelukt is en het kindje is geboren.”

Brugs burgervader Dirk De fauw (CD&V), die ondervoorzitter wordt van Port of Antwerp-Bruges, had het juist: “Dit huwelijk is geen coup de foudre tussen pubers, maar tussen volwassen partners die elkaar gaandeweg hebben gevonden.” (lees verder onder de foto)

Volledig scherm Een glorieuze avond voor Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA): "Met de fusie creëren we een gigant. Die wordt een garantie op welvaart als we slagen in de omslag naar duurzame energie." © Tessa Kraan

De grootste Europese exporthaven hebben we al, maar Port of Antwerp-Bruges wil ook de groenste haven van het continent worden. “Als we daarin slagen, is deze fusie een garantie voor onze welvaart”, stelt minister-president Jan Jambon (N-VA). Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) is er gerust op dat er extra jobs komen en haar collega Lydia Peeters (Open Vld), verantwoordelijk voor Mobiliteit, gelooft niet dat er meer files van komen. “We gaan een modal shift realiseren, met een groter aandeel voor vervoer via het water en het spoor. Momenteel zijn we de laatste bruggen over het Albertkanaal aan het verhogen.”

Complementair

Stephan Vanfraechem (Voka) is blij dat Antwerpen en Zeebrugge elkaar gevonden hebben. “De bedrijven die wij vertegenwoordigen, zien beide havens al langer als complementair. Ondernemingen uit de containerbehandeling, breakbulk (grote of zware stukken die niet in containers zitten, red.), roro én de logistiek zijn al jaren actief op de twee locaties.”

Antwerpen heeft een ruim overwicht in de fusie met tachtig procent van de aandelen.

Volledig scherm Toen deze hendel in de Waagnatie werd overgehaald, was de fusie helemaal een feit. © Tessa Kraan

Volledig scherm De fusie van de havens van Antwerpen en Zeebrugge werd gevierd in de Waagnatie. © Tessa Kraan