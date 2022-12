Fighting Lions Antwerp sluit jaar succesvol af met 14 gouden medailles op Waasland Open

Op de Waasland Open traden zeventien Belgische clubs aan en ook twee Nederlandse clubs en een club uit het Verenigd Koninkrijk. Fighting Lions Antwerp was vertegenwoordigd met zeventien atleten in drie verschillende disciplines: groundfight, fighting system en duo system.

Het toernooi begon op een valse noot, want door technische problemen konden de wedstrijden pas twee uur later van start gaan. Toch bleven de atleten van Fighting Lions Antwerp gefocust en konden ze zich volledig geven. Ze sleepten wel veertien gouden medailles in de wacht.

Lena Vaal en Ian Fleurbay behaalden goud in de categorie duo system onder 16 jaar. Een mooie prestatie, want zij vochten hun eerste kamp in acht maanden.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm © Natasja Van Clapdurp

Naast deze veertien gouden plakken behaalden de Lions ook nog negen zilveren medailles. Daaronder zijn er mooie vermeldingen voor Eljin De Vleesschauwer, die het tegen oudere jongens opnam in de categorie fighting system onder 14 jaar. In de categorie groundfight onder 12 behaalde hij zelfs goud. Danny Nieuwlaat had eindelijk nog eens een tegenstander bij de volwassenen en liet zien dat hij het nog steeds kan. Ook hij behaalde zilver.

Elke atleet ging uiteindelijk met minstens één medaille weer naar huis. Fighting Lions Antwerp voerde zo met grote voorsprong de medaillespiegel aan.

Volledig scherm © Natasja Van Clapdurp

LEES OOK

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.