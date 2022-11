Fighting Lions Antwerp keren terug van WK jiujitsu met bronzen medaille

Antwerpen/Abu DhabiVechtsportclub Fighting Lions Antwerp rijgt de successen aan elkaar de afgelopen maanden. Nadat zeven leden vorige maand een medaille behaalden op de Open Duitse Kampioenschappen in Gelsenkirchen, kan de club nu terugblikken op een geslaagd WK met een bronzen medaille en een dertiende plaats. “Wat zijn we fier op onze leeuwen en wat ze het afgelopen jaar bereikt hebben”, zegt Natasja Van Clapdurp van Fighting Lions Antwerp.

Twee leden van Fighting Lions Antwerp zakten de afgelopen weken af naar het World Championship jiujitsu in Abu Dhabi. Het was de laatste keer dat het wereldkampioenschap werd georganiseerd in de golfstaat.

De thuisblijvers zaten ‘s morgens al vroeg voor het scherm om via de livestream te volgen hoe de clubleden het ervan afbrachten en om hen aan te moedigen. Loïc Hernot behaalde een bronzen medaille in de categorie ‘vechten’ onder 14 jaar tot 42 kilogram. Mathias De Deckker werd dertiende in de categorie ‘vechten’ onder 21 jaar tot 85 kilogram.

Volledig scherm Loïc Hernot en Mathias De Deckker © Natasja Van Clapdurp

Topsportcoach Bjarne Lardon selecteerde amper twee atleten van Fighting Lions Antwerp voor het WK. “Door het hoge kostenplaatje voor deelname konden namelijk maar een beperkt aantal atleten deelnemen”, aldus Van Clapdurp. “De selectie was dus zwaar. Maar wat zijn we fier op onze leeuwen en wat ze het afgelopen jaar bereikt hebben.”

Ondanks alle successen blijven de atleten van Fighting Lions Antwerp hard trainen. Aanstaande zaterdag nemen een tiental clubleden deel aan het Open Oost-Nederlands Kampioenschap in Markelo. Op zaterdag 26 november is er nog een wedstrijd in eigen land, het Open Waasland Kampioenschap in Sint-Niklaas.

