Fighting Lions Antwerp begint nieuwe seizoen met 7 medailles op Duitse kampioenschappen

AntwerpenDe atleten van jiujitsuclub Fighting Lions Antwerp zijn goed begonnen aan het nieuwe seizoen. Op de German Open Regional en de German Grand Prix Adults in het Duitse Gelsenkirchen behaalden verschillende clubleden in totaal zeven medailles.

Natasja Van Clapdurp van Fighting Lions Antwerp stuurde onze redactie een berichtje om de jiujitsu club en de vechtsport in het algemeen nog eens in de kijker te zetten.

Gelsenkirchen

Op zaterdag 1 oktober gingen de German Grand Prix Adults en de German Open Regional in Gelsenkirchen van start. Voor Fighting Lions Antwerp namen elf leden deel, waarvan tien voor Team Belgium. In totaal behaalde Fighting Lions Antwerp één gouden, drie zilveren en drie bronzen medailles. Er was ook een vierde, een vijfde, een zevende en een negende plaats.

Sem Geluykens nam deel vanuit de club en won knap en heel snel al zijn wedstrijden. De gouden plak was voor hem. Thyra De Vleesschauwer en Hebaadullah Langaree behaalden een zilveren medaille. Ook de prestatie van Mathias De Decker (17) mocht er zijn, hoewel hij geen medaille in de wacht kon slepen. Hij moest het tijdens de Grand Prix Adults in de klasse onder 85 kilogram opnemen tegen de Nederlander Donny Donker, die in juli nog zilver behaalde op de World Games. Mathias behaalde een mooie negende plaats in deze loodzware categorie.

Brasschaat

Ook in Brasschaat was er met het ADCC tournament, een grote internationale wedstrijd op zaterdag 1 oktober. Voor Fighting Lions Antwerp namen Fenna Geluykens en Aydan De Vleesschauwer deel aan deze wedstrijd. Fenna behaalde als witte band in de categorie onder 18 jaar en onder 57 kilogram knap goud. Aydan nam het als 18-jarige blauwe band in de categorie Adults intermediate onder 83 kilogram op tegen ervaren rotten en werd knap negende.

“Knap werk van onze atleten”, aldus Natasja.

