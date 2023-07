Fietser (60) ernstig gewond na aanrijding met vrachtwagen

Jongeren CD&V vrezen dat evenemen­ten dreigen te verdwijnen door hoge transport­kos­ten uitleen­dienst: “Een platte besparing op kap van onze verenigin­gen”

Sinds 1 april moeten verenigingen die materiaal lenen van de stad voor bijvoorbeeld een Chirofuif of een straatfeest, daar ook transport- en dienstverleningskosten voor betalen. JONGCD&V hekelt dat het minimum aan materiaal om iets te organiseren, al snel 180 euro kost, waar dat voordien gratis was. “Zo dreigen veel evenementen te verdwijnen in de stad”, klinkt het. “Hoeveel klachten we daarover al gekregen hebben? Nul”, reageert het kabinet Els van Doesburg (N-VA).