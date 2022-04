Fietsendief geklist tijdens verkoop: “Meer dan 30 gestolen fietsen gevonden bij hem thuis”

Antwerpen Etnische discrimina­tie op Antwerpse huurmarkt daalde in 2021

De discriminatie op basis van etnische herkomst op de Antwerpse huurwoningmarkt is in 2021 gedaald ten opzichte van de nulmeting die in 2020 werd uitgevoerd. Dat blijkt uit een nieuwe reeks correspondentietesten van onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Veel minder beterschap is er voor personen in een rolstoel.

