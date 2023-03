Fietsdief op heterdaad betrapt in de buurt van Centraal Station

Inbreker gevat na vlucht over daken en tuinen

De Antwerpse politie heeft dinsdag in Borgerhout een behendige inbreker kunnen inrekenen die enkele gestolen fietsen in zijn woonplaats had staan. Opvallend aan hem was dat hij telkens nadat hij betrapt werd wist te ontsnappen via de stadstuintjes en de daken. De man bleek geen onbekende van het gerecht.