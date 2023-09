Fietsbus van Havenbedrijf rijdt niet meer door Liefkenshoektunnel: “Onbegrijpelijk, als je weet welke wegenwerken nog volgen”

“Ze zaten hier om één uur ’s middags vrolijk heroïne te spuiten”: en toch belooft NMBS snel beterschap in parking onder Centraal Station Antwerpen

Een maand na onze vorige reportage over de toestand in de parking onder het Centraal Station en het Mediaplein lijkt er op het eerste gezicht weinig veranderd. Gasten en werknemers die er hun auto stallen, klagen nog steeds steen en been over vuiligheid en de aanwezigheid van dak- en thuislozen die voor ieders ogen drugs gebruiken. Nochtans bevestigt de NMBS dat er verandering aan zit te komen. “Binnenkort kun je de parking enkel nog met een badge of ticket binnen.”