Fiets van Wout Van Aert te bewonderen aan Centraal Station

Voetbal tweede nationale B Voorbode voor meer afgelastin­gen? Cappellen-Lil­le gaat niet door wegens onbespeel­baar terrein: “Hierop voetballen was om problemen vragen”

Vrijdagavond stond in Cappellen de vooruitgeschoven wedstrijd van de zestiende speeldag tegen Lille geprogrammeerd. Op vraag van de thuisploeg werd het terrein in de namiddag echter al gekeurd en daarbij stelde scheidsrechter Ruben Calluy vast dat het onbespeelbaar was. Zo mogen beide ploegen al vervroegd de winterstop in en rest alleen nog de vraag wie hen daar dit weekend nog in volgt?

16:53