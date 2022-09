Fernand Huts wordt nieuwe eigenaar van Mexico Natie

voetbal eerste nationale Yassin Aydouni en Rupel Boom gaan zwaar onderuit bij FC Luik (5-0): “Het zit in onze hoofden”

Het eerste kwartier verliep gelijkopgaand, maar in het daaropvolgende kwart ging na de openingsgoal van Lambot dit keer figuurlijk het licht uit bij de Steenbakkers. In een mum van tijd stond het 3-0 en was de wedstrijd gespeeld. Na de pauze kreeg Boom iets meer voet aan de grond, maar FC Luik diepte, ondanks een door Laverge gestopte strafschop van Perbet, de score toch nog uit tot forfaitcijfers. Nul punten, tien tegengoals en eentje gemaakt in drie competitiewedstrijden. Rupel Boom is aan bezinning toe.

