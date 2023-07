Fernand Huts doet het wéér: baas Katoen Natie wordt eigenaar van Eiermarkt Building ‘naast’ Boerentoren: “Je kunt je gebuur maar één keer kopen”

Ondernemer Fernand Huts slaat opnieuw een opmerkelijke slag in het Antwerps vastgoed. Hij wordt eigenaar van de Eiermarkt Building. Dat is het kantoren-, winkel- en parkingcomplex tegenover de achterzijde van de Boerentoren, die in 2020 in zijn handen kwam. Het nieuws is bevestigd in zakenkrant De Tijd. Wat Huts van plan is met de Eiermarkt Building liet hij maandag in het ongewisse.