Félice en papa Gery starten eigen juwelenmerk Maudart: “Achter elk juweel zit een verhaal”

De diamant- en goudwereld is geen onbekend terrein voor de familie Put, afkomstig uit Berlaar. Vader Gery volgde zijn vader op als diamantbewerker, en ook zijn dochter Félice is geïnteresseerd in de branche. “Het kriebelde al een tijdje om samen een eigen bedrijfje op te starten”, vertelt Félice. “Wij zijn met drie vrouwen thuis – ik, mijn zus en mijn mama – en papa maakte voor ons regelmatig juweeltjes. Hij zit aan de bron van de diamant en hij heeft een goed contact met een goudsmid. Maar ook van kennissen kregen we regelmatig de vraag of we een verlovings- of trouwring konden maken.”

Edelstenen en diamanten

Daar maken Félice en Gery nu een eigen business van. “We kunnen elk juweeltje maken in 18 karaat goud, van kettingen, ringen en armbanden tot oorbellen”, aldus Félice. “Dat doet papa in zijn werkplaats in Antwerpen. We werken niet enkel met diamanten, maar ook met kleurrijke edelstenen. Wat ons echt uniek maakt, is onze Maudart Essential: een ketting met een diamantje, waar papa met een laser een gaatje in heeft gemaakt. Daardoor zit de diamant niet ‘gevangen’ in een omhulsel, maar kan hij helemaal schitteren: dat geeft een heel mooi effect. De Maudart Essential begint vanaf een prijs van 300 euro, de prijs van de rest van onze juwelen hangt af van de grootte en het type van de diamant, en hoeveel gram goud in het juweel verwerkt is.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Gery Put maakt de juweeltjes zelf in zijn kantoor in de diamantbuurt. © Klaas De Scheirder

Persoonlijke touch

Maudart zal met een beperkte stock werken. Zo blijft het voor de klant mogelijk om zelf een juweel naar keuze te kunnen samenstellen. “Als de klant met ons een afspraak maakt, bespreken we wat hij wil en wat we binnen zijn budget kunnen realiseren. Soms heeft een klant al een specifiek idee in zijn hoofd, op basis van ideetjes die hij op Pinterest heeft gevonden. We vinden het leuk dat de klant zelf kan beslissen wat hij wil, zo geven we er een persoonlijke touch aan.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De Maudart Essential, het paradepaardje van Maudart. © Maudart

Familiebedrijf

Het bedrijfje kreeg de naam Maudart, naar Maurice, het eerste kleinkind in de familie. “Hij verbindt de hele familie, een symbool voor ons familiebedrijf. Ook mijn zus, broer en mama helpen mee achter de schermen. ‘Art’ zit in de naam omdat elk juweel een kunststuk is. We willen vrouwen nog meer laten schitteren.”

Waarom de familie zo gepassioneerd is door juwelen? “Achter elk juweel schuilt een mooi verhaal: een man die bijvoorbeeld een mooie armband voor zijn vrouw koopt omdat ze net een baby hebben gekregen, of zomaar, omdat hij haar graag ziet. Maar je hoeft een juweel niet altijd cadeau te krijgen: vrouwen kunnen ook voor zichzelf een mooi juweel kopen omdat ze op een belangrijk moment in hun leven zitten bijvoorbeeld. Dat maakt het zo leuk om in deze business te zitten: je maakt mensen altijd gelukkig.”

Meer info vind je op www.maudart.be

Volledig scherm Félice en Gery Put starten een eigen juwelenmerk, Maudart. © Klaas De Scheirder

Volledig scherm Een aantal ringetjes van Maudart. © Klaas De Scheirder