Feestconcept De Binnenplaats keert terug op parking hotel YUST: “Een rauwere setting met een capaciteit van vier keer zoveel feestvarkens”

In de zomer van 2020 - toen er even de illusie heerste dat de pandemie voorgoed gepasseerd was - zetten Aeson Löw en Michiel Van den Broeck van de reizende feestconcepten Soulful Sessions en Geheimzinnig en dj David ‘DTM Funk’ Tricot het nieuwe feest De Binnenplaats op. Zo genoemd naar de locatie, namelijk de binnenplaats van Bar Rodin in de Lange Nieuwstraat. Elke week palmde de drie feestvarkens de binnenplaats in maar met het heengaan van Bar Rodin - er worden appartementen geplaatst momenteel -, is dat dus niet meer mogelijk.