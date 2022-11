Feathers Events brengt ‘magische’ sfeer van Café Local weer tot leven met ‘De Nachten’

AntwerpenDe gebroeders Jan en Guy Pluym van Feathers Events blazen het legendarische en even nostalgische nachtleven van Café Local op het Antwerpse Zuid nieuw leven in met De Nachten. Om de zoveel tijd wordt een andere sector in de kijker gezet. De aftrap wordt gegeven door De Nacht van de Makelaar.

Café Local heeft altijd een bijzondere plaats ingenomen in het Antwerpse uitgaansleven. Heel wat Vlamingen (en Nederlanders) hebben er ongetwijfeld mooie tijden beleefd. De gebroeders Jan en Guy Pluym van Feathers Events willen – uit nostalgie – de sfeer van weleer weer een beetje naar boven halen met ‘De Nachten’. En bij Feathers zijn ze van vele markten thuis, want denk maar aan de club events in Carré, Versuz, Ikon, Antwerp Fashion Weekend, Gent F w-end , Brussels Days, The Big Bounce , Four o’clock Afterwork, en verscheidene festivals.

Volledig scherm De Nachten is een initiatief van Feathers Events. © RV

Nacht van de Makelaar

“We beginnen op 10 december met De Nacht van de Makelaar”, vertellen de broers. “Onze partners zullen ook standen voorzien met info voor bezoekers. Er kan aan netwerking gedaan worden, contacten en ideeën uitgewisseld worden. Maar het gaat vooral een feest worden. Onze djs zullen funky Beats & Ibiza vibes brengen. Zowel vertegenwoordigers, kantoren, kopers verkopers zijn allen welkom. Het is de bedoeling dat we het evenement regelmatig herhalen en telkens een andere sector centraal zetten. We denken dan bijvoorbeeld aan de nacht van de secretaresse, de leerkracht, de horeca, de hostess, de autodealer, de influencer. Wie ideeën heeft mag dat gerust laten weten.”

Tickets voor de ‘Nacht van de Makelaar’ zijn te verkrijgen via deze link . “Op 31 dec doen we uiteraard DÉ NACHT van oud op nieuw. Hiervoor moet voor tafels op voorhand gereserveerd worden via vip@feathersevents.com of online tickets. Wat er in 2023 nog gaat aankomen van Nachten kan iedereen checken op www.facebook.com/FeathersEvents of www.Instagram.com/FeathersEvents

