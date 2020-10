Faroek zoekt slachtoffers van verdachte (40) die vrouwen niet betaalde na seksuele dienstverlening

AntwerpenDe onderzoeksrechter heeft een man aangehouden op verdenking van verkrachting van vrouwen over heel Vlaanderen. De verdachte sprak met hen af en beloofde geld in ruil voor seks. Nadien betaalde hij zo goed als nooit. Maar liefst 26 vrouwen hebben een klacht tegen hem ingediend. Opsporingsprogramma Faroek op vtm lanceerde woensdag een oproep aan andere slachtoffers om met hun verhaal naar de politie te gaan.

Eén van de slachtoffers is Eva (26). In februari dit jaar zat ze in de put door financiële problemen. Ze zocht naar een manier om zo snel mogelijk geld te verdienen. “Ik begon te googelen en kwam uit op betaalde seks. Eerst sprak het mij niet aan, maar uiteindelijk dacht ik ‘even op de tanden bijten en dan heb ik het geld’”, vertelt ze. “Op een website die niet betalend was, kwam ik met mannen in contact. Al snel kreeg ik verschillende berichten, waaronder die van een zekere Koen.”

Quote Hij was minder net, zwaarder en groter dan op zijn foto’s. Het leek alsof zijn berichten alleen maar hadden gediend om mij te lokken. Eva

Na enkele berichten schakelden de twee over op Whatsapp. “In het begin vond ik hem sympathiek. Hij leek normaal, rustig en zorgzaam. Hij stelde mij ook op mijn gemak door persoonlijke dingen te vertellen.” Op een gegeven moment bood Koen een som geld aan op voorwaarde dat Eva meteen kwam en de hele nacht bleef. “Het was de eerste keer dat ik zoiets deed, dus ik durfde eerst niet. Uiteindelijk heeft hij me overtuigd met een hoger bedrag.”

Anders dan verwacht

Op 13 februari vertrok Eva ‘s nachts naar de woning van Koen. Toen ze aankwam bleek hij anders te zijn dan ze had verwacht. “Hij was minder net, zwaarder en groter dan op zijn foto’s. Van sympathie was er weinig sprake. Hij was niet opdringerig maar de ‘klik’ die we hadden via sms was verdwenen. Het leek alsof zijn berichten alleen maar hadden gediend om mij naar hem te lokken.”

Omdat Eva de afspraak wilde nakomen en dacht dat ze ervoor betaald ging worden, ging ze met Koen naar boven. “Na een paar uur was het plots genoeg voor hem. Ik stelde voor om te blijven slapen maar dat was niet meer nodig. Nadat ik was vertrokken en ook de dagen daarna vroeg hij om een nieuwe afspraak, maar dat heb ik afgeblokt.” Enkele dagen later had Eva nog steeds geen geld ontvangen. “Hij vertelde me dat het even kon duren omdat hij klant is bij een andere bank. Maar zelfs na enkele weken had ik niks ontvangen.”

Aangifte

Eva werd wantrouwig en zocht Koen online op. “Ik vond hem op verschillende sites en besefte dat hij waarschijnlijk vaker dezelfde feiten pleegt. Ik vertelde hem dat ik naar de politie ging, maar diende enkel een online klacht in. De stap om naar het bureau te gaan was te groot vanwege de schaamte.” Een maand later werd Eva gecontacteerd door de politie. Een andere vrouw had aangifte gedaan van een man die haar had gedwongen tot seks zonder condoom. Na onderzoek bleek ook zij niet betaald te zijn geweest voor de seksuele dienstverlening. Het bleek om dezelfde man te gaan als Koen uit Eva’s verhaal.

Quote We vrezen dat de 26 slachtof­fers slechts het topje van de ijsberg is. Uit onderzoek blijkt dat de verdachte zeer intensief met vrouwen afsprak. Kevin Beeckaert , Politie Antwerpen

‘Koen’ is een Nederlandstalige man (40) met lichtkleurig haar dat hij soms achterover kamt met gel. Hij gebruikt valse profielfoto’s en valse namen zoals Koen, Peter, Arno of Arne. In totaal werden er al 26 slachtoffers geïdentificeerd over heel Vlaanderen. De feiten gebeurden tussen eind 2018 en begin 2020. “Hun profiel is heel uiteenlopend. Hun huids- en haarkleuren en leeftijden verschillen enorm. De enige overeenkomst is hun kwetsbare situatie, waardoor ze moeilijker naar de politie durven stappen”, vertelt Kevin Beeckaert van de lokale politie Antwerpen.

Verkrachting

De verdachte werd aangehouden en zit in voorhechtenis. Omdat de slachtoffers niet zouden hebben ingestemd met seks als ze hadden geweten dat hij niet zou betalen, beschouwt het parket de feiten als verkrachting. “We vrezen dat de 26 slachtoffers slechts het topje van de ijsberg is. Uit onderzoek blijkt dat de verdachte zeer intensief met vrouwen afsprak. Daarom vragen we vrouwen die hem of zijn werkwijze herkennen om aangifte te doen. Op die manier kunnen we hopelijk nog meer slachtoffers helpen.”

Wie slachtoffer is geworden van de verdachte kan de politie contacteren via 0800/30.3000 of via opsporingen@police.belgium.eu. Een speurder zal daarna contact opnemen om te luisteren naar hun verhaal.

Volledig scherm De verdachte werd aangehouden en zit in voorlopige hechtenis. Het parket roept andere slachtoffers op om klacht in te dienen. © Faroek, vtm