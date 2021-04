Fans Antwerp dringen Olympisch Stadion binnen: Beerschotvlag gestolen, één supporter opgepakt

BORGERHOUT Jan (39) uit Borgerhout organi­seert fysieke en corona­proof teambuil­dings: “Collega’s hebben nood aan dat praatje aan het koffiema­chi­ne dat niet meer bestaat”

11 april Wat we het afgelopen jaar duidelijk geleerd hebben is wat we het meeste missen als we in ons kot opgesloten zitten. Jan Masereel (39) uit Borgerhout blijft als drijvende kracht achter Content’ment toch nog fysieke teambuildings en groepsactiviteiten organiseren binnen de lockdownlijntjes. “Mensen zijn niet gemaakt om heel lang in hun kot te blijven, dat steek je niet weg met een maatregel meer of minder.”