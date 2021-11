Familie Y. is grootste maffiaclan van Antwerpen: procureur vervolgt 105 verdachten waaronder agenten, bankbedienden en één pastoor

Voetbal 1A Hekkenslui­ter Beerschot gaat met vier op zes interland­break in: “We beginnen er alsmaar meer in te geloven”

Bijna had Beerschot twee opeenvolgende zeges beet, maar een late tegengoal maakte dat de hekkensluiter op Kortrijk finaal vrede moest nemen met een punt. “Normaal is een gelijkspel op Kortrijk een goed resultaat, maar tegelijk is het jammer dat we onze kansen op de 0-2 niet konden verzilveren”, zegt Beerschots werkmier op het middenveld Tom Pietermaat.

7 november