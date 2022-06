Familie van autistische jongeman in isoleercel gaat zondag betogen: “Free Sohaib!”

Protest

“De situatie zit helemaal geblokkeerd. De gevangenisdirectie heeft door de overbevolking in de Begijnenstraat geen andere oplossing. De onderzoeksrechter wacht op een psychiatrisch verslag en ondertussen kwijnt Sohaib verder weg. Hij heeft aangepaste begeleiding nodig in een psychomedische instelling. Wij gaan zondag protesteren tegen minister van justitie Vincent Van Quickenborne die verantwoordelijk is voor deze toestanden”, vertelt Aissa. Hoe de manifestatie praktisch zal verlopen, is de familie van Sohaib nog aan het bekijken. Het plan is om zondag om 14 uur te verzamelen aan de Groenplaats. “Wij betogen niet enkel voor Sohaib, maar ook voor alle andere gevangenen die in slechte omstandigheden worden vastgehouden. Op sociale media krijgen we alvast veel steun voor deze oproep ‘Free Sohaib’.”