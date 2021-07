Familie hoort pas na 48 uur dat Tijl ongedeerd is na overstromingen in Duitsland: “We zagen apocalyptische toestanden”

Antwerpen Antwerpse student wint Flanders DC Award voor zijn modecollec­tie: “Ode aan mijn grootmoe­der”

15 juli Met zijn collectie ‘I just went for a swim’ heeft Luca Holzinger (22), masterstudent aan de Antwerpse modeacademie, een Flanders DC Award in ontvangst mogen nemen. Het Flanders District of Creativity gaat elk jaar op zoek naar beloftevolle masters met een uitzonderlijk creatief talent én de nodige ondernemingszin. Luca’s collectie is een ode aan zijn grootmoeder Alice, in de collectie speelt de jonge ontwerper met kledij die verkleurd is door de zon of er nat uitziet.