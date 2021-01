Extra waakzaamheid aan huis Bart De Wever na bericht op sociale media rond ‘betoging' voor Ibrahima Barrie

Hoboken Esther (44) mag haar huis naast Umicore niet slopen, bedrijf mag dat wél: “Stad werkt met twee maten en twee gewichten”

14 januari De plannen van metaalverwerker Umicore in Hoboken om de huizen in de naastgelegen woonwijk Moretusburg op te kopen om er een groene buffer aan te leggen, doen bewoonster Esther Verbist (44) de wenkbrauwen fronsen. Zij vroeg – bij wijze van test - aan de stadsambtenaar of ze haar woning mag slopen om een stukje groen aan te leggen, maar het antwoord was pertinent ‘nee’ omdat de wijk als erfgoed is bestempeld. “Maar voor Umicore gelden blijkbaar andere regels. Als zij huizen opkopen, mogen die wél gesloopt worden.”