Extra personeel voor stadsloketten: 17 van de 28 beloofde voltijdsen al aan de slag

Reispassen

Maar er lijkt dus beterschap op til. De teller van het aantal extra ingezette medewerkers in de loketwerking staat voorlopig op 17 – in reëel aantal mensen ligt dat hoger omdat niet iedereen voltijds werkt – en volgens Ait Daoud volgt de rest zo snel mogelijk voor de zomervakantie. Er is immers ook opleiding nodig. De schepen verwacht dat voor de reispassen het effect van de extra capaciteit zichtbaar zal zijn vanaf midden juni.

Loket op maat

Gemeenteraadslid Mie Branders (PVDA) drong erop aan om nog eens goed na te denken over de invoering van het ‘loket op maat’. Vanaf 1 december 2022 blijven er in plaats van de districtshuizen nog vier regioloketten over in Deurne, Merksem, Antwerpen en Wilrijk. Daarnaast zullen er zes stadsloketten met beperkte opening beschikbaar zijn in de andere districten én op Linkeroever. “Zou het na alle extra inspanningen van het loketpersoneel niet beter zijn om hen wat rust te gunnen? Luister eens naar hen om te weten wat er echt nodig is. Het is niet goed om nog eens verschillende districtsloketten te sluiten.”