Extra ogen om coke op te sporen: vijf ‘drugsterminals’ in Antwerpse haven krijgen mobiele scanner van douane

Antwerpen Zenuwach­tig gedrag van koper verraadt drugsdea­lers

4 januari Drie verdachten zijn gearresteerd voor handel in verdovende middelen nadat de Antwerpse politie een pand in de Schildersstraat controleerde. Een zenuwachtige man die daar net drugs had gekocht, bracht een patrouille agenten ongewild op het spoor van de dealers. Twee verdachten werden uiteindelijk bij de onderzoeksrechter voorgeleid, waarvan één persoon aangehouden blijft.