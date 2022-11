Extinction Rebellion houdt klimaatactie bij (en mét) het Antwerpse M HKA

“We doen hier een projectie op de muur van het M HKA, waar we uitgenodigd zijn door de directie”, zegt Betina Maes van Extinction Rebellion. “Enerzijds tonen we hiermee solidariteit met andere activisten, anderzijds tonen we ook dat we ervoor openstaan om samen te werken met de culturele sector. Er lopen bijvoorbeeld ook gesprekken met het SMAK en de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel.”

“Geen misdadigers”

“Deze activisten zijn geen misdadigers”, vindt ook M HKA-directeur Bart De Baere. “Als er zoiets in ons land gebeurt, hoop ik natuurlijk ten eerste dat er geen schade is, want het gaat om cultureel erfgoed. Maar als ze enkel hun hand aan het glas ervoor lijmen, hoop ik dat ze niet vervolgd worden. Activisten zoeken steeds andere tactieken en nu is het dit, maar dat zal wel weer veranderen. Het is jammer dat het nu alleen over het voor of tegen deze acties zijn gaat, en niet over de inhoud, over de boodschap van de activisten. Want de urgentie is er wel.”