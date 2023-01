Exportverbod PFAS-afval van Nederland naar België van tafel

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) legde de transporten van Nederland naar de Antwerpen uit voorzorg stil. Nederland wil geen lozingen meer van PFAS op het water van de Westerschelde. Drinkwaterbedrijven hebben alarm geslagen over PFAS-vervuilingen van oppervlaktewater. Omdat Indaver de garantie op een nul-lozing niet kon geven wilde de ILT geen toestemming meer geven voor exporten van PFAS-houdend afval. Indaver stapte op 22 december naar de Raad van State voor een voorlopige voorziening. Dit verzoek is toegewezen. Grote leverancier van het PFAS-houdende afval is Chemours in Dordrecht. Later dit jaar behandelt de Raad van State de bodemprocedure over het exportverbod. Dan wordt definitief duidelijk wie er gelijk heeft.