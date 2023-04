Explosief blaast voordeur uit rijwoning: “Niet te geloven dat huis er nog staat, zo hevig was de knal”

City Pirates dankzij volwassen prestatie voorbij Jong Beerschot na rode kaart (4-2): “Zij betalen leergeld dat wij eerder betaalden”

City Pirates boekte zaterdagavond een belangrijke overwinning tegen Jong Beerschot in de strijd om het behoud, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Ibn El Mokadem zette de thuisploeg al vroeg op voorsprong, maar na mistasten van Cloetens scoorde Rocha uit het niets tegen. Borges zorgde daarna voor de nieuwe voorsprong, maar op slag van rust bracht Okyere de stand weer in evenwicht. Diezelfde Okyere eiste ook na de rust een hoofdrol op, zij het in negatieve zin door zich te revancheren op Cloetens. City Pirates bleef na die uitsluiting geduldig en kreeg loon naar werken in het slot. Eerst liep Omeruo een voorzet binnen en enkele minuten later kopte Somers een corner van Wilms tegen de touwen, 4-2 was ook de eindstand.