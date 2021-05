Explosie in Van Immerseelstraat: “Wij lagen in ons bed toen we plots een knal hoorden”

Antwerpen Wegverzak­king onder Straats­burg­brug mondt uit in juridisch gebakkelei: noodoplos­sing in zicht voor havenver­keer

11 mei Het verkeer in de Antwerpse haven zal binnen enkele dagen dan toch opnieuw in beide richtingen over de Straatsburgbrug kunnen rijden. Sinds februari is één kant, in noordelijke richting, afgesloten. Maar omdat de herstelling van een zware wegverzakking nog vrij lang dreigt te duren, wordt de andere kant van de brug opgedeeld in tweemaal één rijstrook.