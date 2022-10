Explosie in Van Breestraat schrikt buurtbewoners op

Edegem Nieuwe aanslag in crimineel milieu? Auto ontploft in Edegem, 75 mensen uit voorzorg geëvacu­eerd

Aan de Hazelbos in Edegem is in de nacht van maandag op dinsdag een wagen ontploft. De politie evacueerde 75 omwonenden en stelde onmiddellijk een perimeter in. De burgemeester heeft het over “een onrustwekkende ontploffing”. Intussen mocht iedereen opnieuw naar huis. Het parket kan inmiddels bevestigen dat het wel degelijk gaat om kwaad opzet, maar van specifieke verdachten is nog geen sprake.

11 oktober