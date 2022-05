Exclusieve (en veganistische) Karma Kebab komt naar Plein Publiek

In 2018 vroeg het populaire Nederlandse festival Lowlands aan de Nederlandse chef Pascal Labrie om ‘de duurzaamste nachtsnack ter wereld’ te maken. De geboorte van ‘Karma Kebab’, een plantaardige kebab op basis van knolselder en tarwe. Anno 2022 staat Pascal met 7 foodtrucks op 250 festivals in heel Europa én opende hij net een restaurant in Utrecht. Nu wil hij met Karma Kebab ook het hart van Belgische vegetariërs, flexitariërs, veganisten én doorwinterde carnivoren veroveren.

In het restaurant van Plein Publiek staat geen vaste chef in de keuken, wel bevriende gastchefs van bekende restaurants die in de potten komen roeren. Onder de noemer ‘Food Club’ nodigt Plein Publiek bestaande concepten uit in hun keuken. Eerder al kwamen de chefs van Sumac, Taqueria, Balls & Glory en Fugu Sushi langs – die voor de gelegenheid de menukaart volledig veganistisch maakten. Nu is het de beurt aan ‘Karma Kebab’ – het grootste kebabmerk ter wereld.

Sharing menu

In Plein Publiek serveert chef Pascal een sharing menu. Op de kaart staan onder andere ‘starters to share’ als ‘Sigara Borek’ met vegan feta, spinazie en Karma Kebab of ‘KFC’ met bloemkool en Koreaanse chilipasta. Ook de pita’s deel je met je gezelschap: Karma Kebab met burned peppers, limoen, tomaat en gepekelde ananas, of een Karma Kebab met coconut sate, oosterse seroendeng en crispy uitjes. Na het diner dans je nog even verder in Plein Publiek, want ‘kebab’ en ‘feest’ blijven uiteraard onvoorwaardelijk met elkaar verbonden.

Plein Publiek Food Club is geopend elke vrijdag en zaterdag vanaf 18 uur, van 6 mei tot en met 25 juni. Een menu heb je voor 26 euro per persoon.