Ex-vriend die medewerkster fiscus omkocht, vliegt achter de tralies

Funso Ojo en Wigan Athletic verzekeren zich van behoud in League One na slopende degradatie­strijd: "Redding is hier even groots als FA Cup-winst"

3 mei Aberdeen-huurling Funso Ojo (29) is er na een sterke eindsprint met Wigan Athletic in geslaagd de club te verzekeren van een verlengd verblijf in de Engelse League One. Wigan verloor afgelopen weekend wel van kampioen Hull City met 3-1, maar omdat ook concurrenten Rochdale en Northampton de boot ingingen, kunnen Ojo en zijn maats niet meer bijgehaald worden op de laatste speeldag.