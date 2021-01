Ex-topman Studio 100 krijgt 40 maanden cel voor jarenlange oplichting: “Sportauto’s, snoepreisjes naar Las Vegas... Het kon niet op”

De praktijken van Maarten S. kwamen in 2015 aan het licht. Hij zou jarenlang, sinds zijn aanstelling als boekhouder in 2004, gefraudeerd hebben door talloze niet-bestaande activiteiten en prestaties te factureren. Daarvoor werd hij altijd bijgestaan door zijn vriend en medeboekhouder Dirk F. (55) met zijn firma United Concept, en in mindere mate door zijn medeboekhoudster Hilde V.

Speelgoedketen Fun

Dat bedrog gebeurde in fases en binnen verschillende activiteiten van Studio 100. Tussen 2005 en 2012 had het bedrijf bijvoorbeeld een deal met Fun, de bekende speelgoed- en feestwinkelketen. Studio 100 had een reeks eigen winkels opgedoekt, omdat ze niet rendabel waren en besloot om winkels met hun koopwaar op te zetten in de etablissementen van Fun. Dat concept heet in het jargon ‘shop-in-shop’ en is perfect legaal. Wel zou S. deze structuur misbruikt hebben voor eigen gewin. Voor zo’n 27 Fun-vestigingen waar zich Studio 100-winkels bevonden, liet hij facturen opstellen voor reparaties, leveringen van tv-toestellen en andere zaken die helemaal nooit plaats hadden gevonden. Daarvoor zou hij zelfs enkele malen handtekeningen van een topfiguur binnen Studio 100 hebben nagemaakt.

Quote De enige fout die Studio 100 heeft gemaakt, is dat ze meneer S. destijds in vertrouwen hebben genomen Procureur in rechtbank

Een voorbeeld was een incident in een shop in Genk, waar op een gegeven moment waterschade werd geleden. Reparaties moesten worden uitgevoerd en meubels en verscheidene spullen moesten vervangen worden. Een inspanning waarvoor S. zo’n 45.000 euro factureerde. Later bleek dat de verzekering in deze kwestie tussenbeide was gekomen en de facturatie dus helemaal niet nodig bleek.

Fiscaal aftrekbaar

Een andere truc die S. gebruikte, had te maken met een gecompliceerde taxshelter-structuur. De samenwerking met Fun liep in 2012 ten einde, en dus moest er iets nieuws bedacht worden. Toen besloot S. kennelijk om gebruik te maken van een regeling, waarbij de wetgeving voorziet dat producenten van audiovisuele media zo’n 50 procent van de gemaakte kosten bij een productie fiscaal kunnen aftrekken. Binnen deze structuur, waar ook Studio 100 gebruik van maakt, stelde hij opnieuw talloze facturen op voor onbestaande onkosten en prestaties die nooit waren geleverd. Telkens opnieuw hielp Dirk F. hem met het opstellen en verwerken van die facturaties.

Liederlijke levensstijl

In totaal maakte Maarten S. op deze manier zo’n 5,4 miljoen euro afhandig van Studio 100. Dat geld gebruikte hij volgens de procureur en burgerlijke partij om er een liederlijke levensstijl op na te houden. “Opties op sportauto’s, een bestelling ter waarde van 77.000 euro voor nieuwe keukenapparaten, spelconsoles, flatscreen-tv’s, snoepreisjes naar Las Vegas, geschenkjes voor zijn echtgenote en mogelijk ook diensten van escortemeisjes, het kon allemaal niet op”, sprak een strenge procureur des Konings. Ook etaleerde S. die levensstijl graag, niet in het minst op sociale media. De bewering van S., dat zijn handelingen kaderden binnen fraudepraktijken van Studio 100 zelf, geloofde de procureur niet.

“De enige fout die Studio 100 heeft gemaakt, is dat ze meneer S. destijds in vertrouwen hebben genomen”, aldus de procureur. Die vorderde voor Maarten S. 40 maanden effectieve celstraf en voor Dirk F. 30 maanden. De rechtbank volgde die strafeis, maar oordeelde wel dat slechts de helft van de straffen effectief is. De boekhoudster wordt vrijgesproken. Maarten S., die in tegenstelling tot Dirk F. niet aanwezig was bij de uitspraak, krijgt ook een beroepsverbod voor tien jaar opgelegd.

Studio 100 en enkele dochter- en zusterfirma’s hadden zich burgerlijke partij gesteld op het proces. Alle fraudepraktijken, voor 5,4 miljoen euro, werden door de rechtbank als bewezen beschouwd.