Ex-strafpleiter Pol Vandemeulebroucke vrijgesproken voor lekken van info naar drugsbende: “Politie heeft zijn beroepsgeheim geschonden met telefoontaps”

Gewezen strafpleiter Pol Vandemeulebroucke (57) is vrijwel over de hele lijn vrijgesproken door het Antwerpse hof van Beroep. Pol Vandemeulebroucke werd ervan verdacht informatie gelekt te hebben naar een drugsbende, en kreeg daar in eerste aanleg 18 maanden celstraf voor. Het hof veegt die betichting nu van tafel, omdat de politie onzorgvuldig is omgesprongen met het beroepsgeheim van de advocaat. Ook de vermeende bendeleider Alain M. gaat vrijuit. Hij kreeg in eerste aanleg nog 10 jaar celstraf.

Het hof van beroep heeft weinig overgelaten van het vonnis waarbij een drugsbende rond Alain M. en Hassan B. tot celstraffen van 10 jaar werden veroordeeld. De bende werd in eerste aanleg schuldig bevonden aan de invoer van 443 kg cocaïne, die door de politie in januari 2018 in een loods in Stabroek werd onderschept. De bende zou ook een tweede lading van ruim 200 kg cocaïne hebben ingevoerd en voorbereidingen hebben getroffen voor nog meer drugsinvoer.

De gewezen toppleiter Pol Vandemeulebroucke was bij aanvang advocaat van verdachte Chris V.L., een Antwerpse zakenman die in opdracht van de bendeleiders een legale firma voor import en export had opgericht. Zijn firma werd gebruikt om de drugscontainers in te voeren. Tijdens zijn voorarrest deed Chris V.L. echter afstand van de diensten van Vandemeulebroucke. De advocaat zou Chris V.L. onder druk hebben gezet om de naam van Desiderio P., met wie de advocaat bevriend was, niet te noemen tijdens een ondervraging.

Bulderlach

Volledig scherm Gewezen strafpleiter Pol Vandemeulebroucke. © Gregory Van Gansen / Photo News Volgens de onderzoekers werd de uitleg van Chris V.L. ondersteund door afgeluisterde telefoongesprekken van Desiderio P., diens zoon en Vandemeulebroucke. Tijdens één van die gesprekken barst Vandemeulebroucke in een bulderlach uit wanneer hij aan Desiderio P. meedeelt dat Chris V.L. hem toch als advocaat zal behouden. In een ander gesprek belt de zoon van Desiderio P. met zijn vader om af te spreken ‘over een zaak.’ Hij kan er niet meer over zeggen aan de telefoon.

De advocaten van Pol Vandemeulebroucke, mr. Hans Rieder en Manon Gutwirth, voerden aan dat de telefoontaps een schending waren van het beroepsgeheim van Vandemeulebroucke en dus nooit in een proces-verbaal mochten worden neergeschreven.

Beroepsgeheim

Het Antwerpse hof van beroep volgde vanmorgen de advocaten in die argumentatie. Gesprekken van een advocaat met zijn cliënt vallen onder het beroepsgeheim. Als speurders die gesprekken aftappen, moeten zij die informatie in een verzegelde omslag op de griffie van de rechtbank neerleggen. Dat is niet gebeurd in het geval van Vandemeulebroucke, waardoor het recht op een eerlijk proces is geschonden. Het hof van beroep verklaart dat de telefoontaps tegen Pol Vandemeulebroucke een onwettig bewijs vormen.

Bovendien zijn de speurders creatief geweest in de weergave van enkele telefoontaps waaruit zou blijken dat Pol Vandemeulebroucke informatie uit het drugsonderzoek zou hebben doorgegeven aan zijn vriend Desiderio P. Het hof van beroep meent dat een uitspraak als “ik kan er niets over zeggen aan de telefoon” niet noodzakelijk verdacht is. Uit het volledige gesprek blijkt dat de zoon van Desiderio P. aan het werk is en dan geen privételefoons mag doen.

Zo komt het hof tot het besluit dat Pol Vandemeulebroucke moet worden vrijgesproken voor het lidmaatschap van een criminele organisatie en schending van beroepsgeheim. Hij behoudt wel een veroordeling van 3 maanden celstraf voor het illegale bezit van twee pistolen en munitie.

Vandemeulebroucke hing in februari 2022 de toga aan de haak na een carrière van 30 jaar als strafpleiter. Hij was toen definitief veroordeeld tot één jaar in een andere drugszaak. Die straf heeft hij ondertussen uitgezeten.

Vrijspraak voor bendeleider

Niet enkel Vandemeulebroucke krijgt een forse strafvermindering in het drugsdossier rond Alain M. Ook de bendeleider Alain M. zelf ziet zijn veroordeling tot 10 jaar cel in eerste aanleg omgevormd tot een volledige vrijspraak. Financiële man Michael V., die in eerste aanleg 6 jaar cel kreeg, is eveneens vrijgesproken. Ook David S., Brahim El B. en Brahim El M. worden vrijgesproken.

Het hof van beroep is van mening dat de speurders te veel belang hechten aan de vaak wisselende verklaringen van medeverdachten Chris V.L. en Chris N. Hun uitleg wordt niet ondersteund door andere onderzoeksdaden. Een tiental andere beklaagden zien hun straffen van eerste aanleg wel bevestigd.

