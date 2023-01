Ex-speurder ‘De Hulk’ die info lekte aan drugsmilieu, veroordeeld tot 4 jaar cel waarvan helft met uitstel

Antwerpen/VosselaarHoofdinspecteur Dario L., gewezen drugsspeurder van de Antwerpse politie, is veroordeeld tot vier jaar celstraf waarvan de helft met uitstel. Hij bekende dat hij vertrouwelijke info aan drugscriminelen als Flor B. en zijn entourage had gelekt. Een vriend van Dario L. uit de fitness fungeerde als doorgeefluik. De fitnessvriend Alain D.R. krijgt vier jaar effectief.

De rechtbank besliste verder dat in totaal 75.000 euro aan geld dat Dario L. zou verdiend hebben met zijn criminele feiten verbeurd wordt verklaard. Dat is aanzienlijk minder dan de openbare aanklager had berekend. Hij stelde dat Dario L. maar liefst 250.000 euro zou verdiend hebben.

Voor Alain D.R. had de rechtbank dezelfde straf van 4 jaar in petto. Gezien zijn eerdere veroordelingen is de straf volledig effectief.

Beide mannen moeten ook een boete van 8.000 euro betalen en worden ook voor tien jaar uit hun burgerrechten ontzet.

Het proces

De arrestatie van Dario L. was tijdens de operatie Sky ECC in maart 2021 één van de meest opgemerkte. De hoofdinspecteur maakte deel uit van het drugsondersteuningsteam van de politie Antwerpen. Hij stond in het korps bekend om zijn imposante voorkomen als bodybuilder. Hij kreeg de bijnaam ‘De Hulk’.

De federale gerechtelijke politie (FGP) was politieman Dario L. op het spoor gekomen na verontrustende chatberichten van drugscrimineel Alain D.R. uit Vosselaar. Onder de pseudoniem ‘Format’ stuurde hij berichten naar een zekere Python, geïdentificeerd als de Antwerpse drugscrimineel Giorgi F.: “Ik ken politieman die kan nakijken of er onderzoek of telefoontap loopt. Heb het al verschillende keren voor mezelf laten nakijken. Ik zal als test eens uw naam laten nakijken.”

Zo gezegd, zo gedaan. Enkele dagen later controleerde drugsspeurder Dario L. op een computer bij de politie Antwerpen wat er in de databanken te vinden was over Giorgi F. Doorgedreven onderzoek bracht aan het licht dat Dario L. maar liefst 101 opzoekingen van drugscriminelen had gedaan die niets met zijn werk te maken hadden. Systematisch zocht hij drie namen op: die van zijn kennis Alain D.R., diens zakenpartner Bryan S. en van drugsbaron Flor Bressers. Daarnaast deed hij sporadisch opzoekingen van andere drugscriminelen die tot de entourage van Bressers worden gerekend.

Onderzoek toont aan dat hij veel zwart geld had. Zo deed Dariol L. zelden cashafha­lin­gen of betalingen met de bankkaart in de periode dat hij vertrouwe­lij­ke info doorspeel­de. Nochtans kocht hij luxueuze meubelen en kleding, en maakte mooie reizen.

Tijdens het proces een maand geleden voerde de openbare aanklager aan dat Dario L. een flinke cent aan ‘corruptiepremies’ had verdiend. In een eerste fase tussen 2105 en 2017 betaalde Alain D.R. per opzoeking 2.500 euro. In een tweede fase tussen 2019 en 2021 was de premie verdubbeld naar 5.000 euro per opzoeking. Alles samen zou Dario L. maar liefst 290.000 euro verdiend hebben aan zijn corruptiepraktijken.

Aan het eind van zijn requisitoor was de procureur bijzonder scherp voor de gewezen politieman die jarenlang mee strijd had gevoerd tegen drugsbendes in Antwerpen.

“Kat in zak verkocht”

Dario L., die na een half jaar voorarrest zelf ontslag nam bij de politie, verdedigde zich door te stellen dat hij nooit interessante informatie had doorgegeven aan Alain D.L. en zijn drugscontacten. “Ik vind er niks van” of “Wat ik vind, is niets speciaal”, gaf hij dan mee wanneer Alain D.L. hem vroeg om deze of gene naam op te zoeken.

“Hij verkocht die drugscriminelen in feite een kat in de zak”, zegt advocaat Shari Desmet. “Dario L. ontkent ook dat hij zoveel zwart geld verdiende. Volgens ons heeft hij hooguit 25.000 euro overgehouden aan zijn opzoekingswerk. De luxe en dure reizen waar de procureur over spreekt, zijn gewoon een vakantie in een B&B op Tenerife en een trektocht met de rugzak door Bali.”

Drugslabo’s in de Kempen

Voor tweede verdachte Alain D.R. hield advocaat Mounir Souidi zich op de vlakte. Hij vond dat de procureur te weinig bewijzen aandraagt over de gebruikte Sky ECC-accounts. Het is niet aangetoond dat ‘Format’ de pseudoniem is van Alain D.R.

Alain D.R. zit sinds kort terug in de gevangenis. Hij werd door de Federale gerechtelijke politie van Turnhout gearresteerd als verdachte in een nieuw onderzoek naar het dumpen van drugsafval . Samen met twee Limburgers zou hij vaten met chemisch afval achtergelaten hebben op de oprit van een leegstaande woning in de Dombergstraat in Turnhout.

