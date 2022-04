Ex-rijkswachter Willy Van Mechelen mag na anderhalf jaar gevangenis verlaten

Borgerhout 'Like The Way I Do'-zangeres Melissa Etheridge na twee jaar opnieuw in De Roma

Meer dan twee jaar geleden stond Melissa Etheridge op het podium van De Roma om de vijfentwintigste verjaardag van haar album ‘Yes I Am’ te vieren. Zondag 26 juni keert ze weer en speelt ze al haar hits, waaronder het legendarische ‘Like The Way I Do’: “I am so excited to bring this tour over the pond to see all of you!”, laat ze weten.

12 april