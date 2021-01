Ex-miss Ilse De Meulemeester staat terecht wegens misbruik van vertrouwen

Zeven jaar na de tumultueuze vriendschap tussen ex-miss Ilse De Meulemeester en de Nederlandse zakenman Jacobus Perdaems (61) is de zaak voor de rechtbank aanbeland. Ilse De Meulemeester maakte na haar titel van Miss België 1994 carrière in de media. Jacobus Perdaems is in Antwerpen vooral bekend als eigenaar van het toeristische frituur Number One vlakbij de Grote Markt en heeft veel vastgoed in de stad.

Jacobus Perdaems had in 2013 Ilse De Meulemeester leren kennen op de luxebeurs Eccentric in Knokke. De man ontpopte zich als haar bewonderaar en overstelpte haar met een fortuin aan juwelen en andere cadeaus. Toppunt was toen hij haar niet één maar twee Porsches schonk omdat zij niet kon kiezen tussen de twee modellen.

Toen de vriendschap/relatie op de klippen liep, diende Jacob Perdaems een klacht met burgerlijke partijstelling in tegen Ilse De Meulemeester wegens oplichting. Die klacht is na een lange procedureslag afgehandeld. De procureur vindt dat het financiële onderzoek voldoende elementen bevat om Ilse De Meulemeester te vervolgen wegens misbruik van vertrouwen en oplichting. Zij staat alleen terecht voor de fraude. Er zijn geen medebeklaagden.

Het proces startte vanmorgen voor de kamer die financiële fraudes behandelt in Antwerpen. Op verzoek van advocaat van De Meulemeester werden de pleidooien uitgesteld naar 30 april. Tegen die tijd hoopt Ilse De Meulemeester, die niet aanwezig was in de rechtbank, meer duidelijkheid te hebben over een omstreden ongeval uit de turbulente periode van 2013. Jacob Perdaems zou haar toen opzettelijk met zijn Range Rover hebben aangereden.

Ilse De Meulemeester raakte gewond en noemde het ongeval een ‘poging doodslag door stalker Jacob Perdaems.’ Zij diende ook verschillende klachten wegens stalking in tegen Perdaems.

Ook die klachten hebben een lange weg afgelegd bij justitie. Perdaems schakelde zelfs een detectivebureau in en liet krantenadvertenties plaatsen om getuigen van de vermeende aanrijding in de Mechelsesteenweg in Antwerpen te vinden. Ten laatste begin april zal de Kamer van Inbeschuldigingstelling beslissen of Perdaems voor die aanrijding moet terechtstaan.