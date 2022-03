Ex-miss Ilse De Meulemeester riskeert 15 maanden cel voor witwassen en schriftvervalsing

AntwerpenDe openbare aanklager heeft vanmorgen 15 maanden celstraf gevorderd tegen ex-miss België Ilse De Meulemeester. Zij wordt vervolgd voor schriftvervalsing en witwassen van illegaal vermogen. Het is de tweede zaak in de vete tussen de ex-miss en haar aanbidder, de Nederlands/Antwerpse frituurbaas Jacobus Perdaems (65).

De 65-jarige Perdaems, eigenaar van de bekende frituur N° 1 aan de Antwerpse Grote Markt, dacht dat hij in 2012 een relatie had met ex-miss Ilse De Meulemeester. Hij overlaadde haar met cadeaus, Porsche’s, juwelen en geld, naar eigen zeggen ter waarde van 2,8 miljoen euro. Na een half jaar verbrak Ilse De Meulemeester de vriendschap. Van een relatie was in haar ogen nooit sprake geweest.

De stukgelopen relatie/vriendschap resulteert jaren later in een reeks van processen. In oktober 2021 is Perdaems veroordeeld tot 2 jaar cel met uitstel voor de bedreigingen aan de ex-miss.

De vete tussen Ilse De Meulemeester en Jacobus Perdaems was donderdag aan zijn tweede ronde in de rechtbank toe. Deze keer waren de rollen omgekeerd: Ilse De Meulemeester stond zelf terecht als beschuldigde. De ex-miss kwam zelf niet naar de rechtbank. Ze is ziek, zei haar advocaat. De openbare aanklager vervolgt De Meulemeester voor witwassen en schriftvervalsing. De Meulemeester heeft goudverkopen gedaan voor 76.000 euro, heeft een storting van 30.000 euro van een Franse vriendin gekregen en heeft voor 176.000 euro een Porsche gekocht.

Valse verklaring

Waar het geld vandaan kwam van al die transacties, is door Ilse De Meulemeester nooit duidelijk gemaakt. Zij gaf een vriendin opdracht om een valse verklaring af te leggen en sprak een bankbediende aan om een goudverkoop te verklaren. Volgens het openbaar ministerie houdt die uitleg geen steek want Ilse De Meulemeester had in de periode van de transacties nul euro officieel inkomen.

“Mevrouw De Meulemeester ontkent het licht van de zon. Daarom vraag ik een celstraf van 15 maanden, al dan niet met uitstel”, pleitte de aanklager.

Vanmiddag komt de verdediging van De Meulemeester aan bod.

