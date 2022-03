Ex-miss Ilse De Meulemeester riskeert 15 maanden cel voor witwassen en schriftvervalsing: “Mevrouw lijdt aan normvervaging.”

AntwerpenDe openbare aanklager heeft vanmorgen 15 maanden celstraf gevorderd tegen ex-miss België Ilse De Meulemeester. Zij wordt vervolgd voor schriftvervalsing en witwassen van illegaal vermogen. Het is de tweede zaak in de vete tussen de ex-miss en haar aanbidder, de Nederlands/Antwerpse frituurbaas Jacobus Perdaems (65).

De 65-jarige Perdaems, eigenaar van de bekende frituur N° 1 aan de Antwerpse Grote Markt, dacht dat hij in 2012 een relatie had met ex-miss Ilse De Meulemeester. Hij overlaadde haar met cadeaus, Porsche’s, juwelen en geld, naar eigen zeggen ter waarde van 2,8 miljoen euro. Na een half jaar verbrak Ilse De Meulemeester de vriendschap. Van een relatie was in haar ogen nooit sprake geweest.

De stukgelopen relatie/vriendschap resulteert jaren later in een reeks van processen. In oktober 2021 is Perdaems veroordeeld tot 2 jaar cel met uitstel voor bedreigingen aan de ex-miss.

De vete tussen Ilse De Meulemeester (50) en Jacobus Perdaems (65) was donderdag aan zijn tweede ronde in de rechtbank toe. Deze keer waren de rollen omgekeerd: Ilse De Meulemeester stond terecht als beschuldigde op verdenking van witwassen en schriftvervalsing. De ex-miss had in de periode 2011-2013 goudverkopen gedaan voor 45.000 euro, had een storting van 30.000 euro van een Franse vriendin gekregen en had in totaal 134.704 euro aan een Porsche-garage gestort.

“Crapuleus misbruikt”

Voor de procureur was het simpel. Officieel had De Meulemeester in die periode geen (0 €) inkomsten. Toch deed zij grote transacties. De “sluwe Ilse” probeerde de herkomst van dat geld en goud te verdoezelen met allerlei kunstgrepen. De 82-jarige Annie schreef een brief dat zij 30.000 euro aan Ilse had geschonken. Later verklaarde Annie aan de Franse gendarmes dat Ilse die brief had ‘voorgeschreven’. “Ilse heeft onze vriendschap op een crapuleuze wijze misbruikt”, zei Annie.

Ook een Antwerpse bankier die 45.000 euro cash geld van de verkoop van vier goudstaven op de rekening van Ilse moest storten, voelde zich achteraf flink bedrogen door de ‘doortrapte’ Ilse.

De procureur: “Ilse De Meulemeester ontkende het hele onderzoek ook maar één euro gekregen te hebben van Jacobus Perdaems. Toen het onderzoek was afgerond en De Meulemeester merkte dat Perdaems niet werd vervolgd, toverde zij een wit konijn boven. Zij wijzigde haar verklaring. Al het geld en goud was ineens wél gekregen van Perdaems. Mevr. De Meulemeester lijdt aan normvervaging. Zij ontkent het licht van de zon.”

“Waanzinnig interview”

Advocaat Kris Beirnaert die Ilse De Meulemeester - afwezig wegens ziekte - bijstond, hing eerst de vuile was buiten van haar gewezen minnaar Jacobus Perdaems. De baas van frituur N°1 blinkt uit in lastercampagnes tegen Ilse De Meulemeester en tegen de procureur en de politie. Toppunt was volgens hem het “waanzinnige interview” dat Perdaems eind vorig jaar gaf aan HLN.BE.

Ten gronde was advocaat Kris Beirnaert korter van stof. Hij bleef erbij dat Ilse De Meulemeester het geld en goud had gekregen van Perdaems. Als de frituurbaas niet wordt vervolgd voor fiscale fraude, dan kan Ilse evenmin worden vervolgd. Zij kon toch niet weten dat het gekregen geld zwart geld uit de frituur was. Voor fiscale fraude vroeg hij de vrijspraak.

Bleef alleen nog het probleem van de schriftvervalsing met de brief van de Franse vriendin over. Daarvoor vroeg de advocaat een opschorting van straf.

Advocaat Louis De Groote die zich namens Jacobus Perdaems burgerlijke partij stelde, eiste in deze zaak 170.000 euro terug van De Meulemeester.

De rechtbank velt op 28 april vonnis.

Herbekijk: Ilse De Meulemeester vervolgd wegens schriftvervalsing

LEES OOK