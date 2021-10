Ex-man vervolgd voor poging moord omdat hij googelde: “Krijgt gevangene nog pensioen?”

Antwerpen/DeurneEen 50-jarige man die zijn vrouw wurgde met een verlengkabel, ontkent dat hij ‘met voorbedachte rade’ heeft gehandeld. De vrouw overleefde de wurging door een speling van het lot. Zelfs de ambulanciers dachten dat de vrouw dood was toen zij het strak aangespannen verlengsnoer zagen. De aanklager wilde de man aanvankelijk vervolgen voor poging doodslag, maar door zijn surfgedrag is de betichting verzwaard naar poging moord. Hij riskeert 12 jaar cel.

Dertig jaar waren Xavier L. (50) en zijn echtgenote Erika F. (49) samen waarvan 27 jaar getrouwd. Het koppel kreeg vier kinderen en haalde daarmee zelfs de media. Het jongste kindje werd geboren nadat mevrouw al gesteriliseerd was. Over dit ‘mirakelkindje’ vertelde het koppel destijds in ‘Dag Allemaal.’

Het gezin had het niet te breed. Erika F. kon niet meer werken na een borstkanker. Enkele kinderen hadden begeleiding nodig voor hun gedragsproblemen. Xavier L. klopte lange dagen als slager in Colruyt om genoeg geld binnen te brengen. Toch kwam er al eens een deurwaarder aankloppen.

De spanning steeg en Xavier L. verloor soms zijn kalmte thuis. Dan vlogen borden of stoelen door de huiskamer. De kinderen kropen uit schrik onder de tafel.

Erika F. vroeg in september 2020 de echtscheiding aan en ging met haar kinderen elders wonen. Xavier L. vreesde alles waar hij zo hard voor had gewerkt, kwijt te raken. Erika F. kwam op 16 oktober ‘s morgens in hun huis aan de Van Heetveldelei in Deurne aan. Zij zouden samen wat spullen verhuizen. Zij had voor Xavier koffiekoeken meegebracht. Erika F. herinnerde hem aan de afspraak ‘s anderendaags bij de bank om de financiën te regelen. Ineens sloeg Xavier een verlengsnoer om de hals van Erika en trok het aan zo hard hij kon. Hij liet pas los toen hij pijn kreeg in zijn handen.

Erika F. viel bewusteloos neer. Xavier L. zette zich in de zetel en rookte een sigaret. Pas na een kwartier belde hij de hulpdiensten met de melding: “Ik heb ze vermoord.”

Volledig scherm De gezinswoning in de Van Heetveldelei was recent te koop gesteld. © CVDP

De openbare aanklager: “Er zijn twintig belangrijke minuten verloren gegaan voor de reanimatie kon beginnen. Slechts door een speling van het lot heeft mevrouw deze moordpoging overleefd.”

DE aanklager beschuldigt Xavier L. van poging tot moord. De week voor de feiten zocht hij informatie op internet over het leven in de gevangenis, zoals hoeveel kost de huur van een televisie in het gevang van Leuven of Brugge. Ook surfde hij naar sites over wurging. Zelfs die 16de oktober surfde hij vier uur voor de feiten naar een site: “Wordt een verdachte onmiddellijk opgesloten? Mag een gevangene zijn pensioen houden?”

Voor de aanklager waren die elementen bepalend om te spreken van “poging tot moord”. Zij vorderde 12 jaar cel. Xavier L. zit sinds een jaar in voorarrest met een elektronische enkelband.

“Hij vreesde gepluimd te worden”

De verdediging van Xavier L. betwistte enkel de voorbedachtheid. Volgens advocaat Philippe De Cleene gaat het om een poging doodslag. Xavier L. zat die ochtend zijn koffiekoek aan tafel op te eten. Hij hoorde zijn vrouw bezig over het bezoek aan de bank en ineens sloegen de stoppen door. Hij greep naar het verlengsnoer en sloeg het rond haar hals. Nadien treuzelde hij met de hulpdiensten te bellen omdat hij dacht dat zijn ex-vrouw dood was.

Philippe De Cleene: “Meneer L.’s wist niet hoe het na de scheiding verder moest. Structuur was voor hem belangrijk en die viel ineens weg. Dat nieuwe leven boezemde hem angst in. Maar van voorbedachte rade is geen sprake. Hij bracht tijdens die verhuis veel tijd door met zijn ex-vrouw. Hij had ruim de kans om zich voor te bereiden in plaats van in een vlaag van wanhoop toe te slaan zoals op die 16de oktober.”

De rechtbank had wel vragen over het verdachte surfverdrag van Xavier L. Deed hij dat vaker?

Xavier L.: “Zeker, niet enkel bij programma’s zoals “Alloo in de Gevangenis” maar ook bij andere programma’s zoek ik geregeld extra informatie op mijn gsm of laptop.”

Advocaat Philip De Cleene pleitte voor mildheid in de bestraffing. De verdachte wordt overmand door spijt.

“Geef hem de kans zijn leven terug op te bouwen en de relatie met zijn kinderen, op het tempo dat de kinderen willen, terug aan te knopen. Als het kan geef hem dan een straf met probatie-uitstel. Hij vraagt een psychiatrische begeleiding en een contactverbod met zijn ex-vrouw.”

Quote “Op tv zei een rechter: “Spijt dat is verstand dat te laat komt!” Zo voel ik dat ook. Slachtoffer Erika F.

Slachtoffer Erika F. vertelde hoe bang zij voortaan is. Overal waar zij komt kijkt zij achter zich.

Erika F.: “Vorige zaterdag was het één jaar na de feiten en heb ik een uitstap gemaakt. De kinderen hingen als een anker rondom mij, voor en achter mij, zodat er niemand onverwacht in mijn buurt kon komen.”

Haar advocate Amber Hendriks wees op de emotionele schade. Erika F. is wonder boven wonder volledig hersteld van wurgpoging maar zij gaat tweewekelijks naar de psychiater om het trauma te verwerken.

“Daarnaast zijn er de kinderen. De familierechtbank zal over een omgangsregeling beslissen maar de kinderen willen hun vader voorlopig niet zien. Ook de kinderen gaan naar de psycholoog. Het gezin staat op en gaat slapen met wat er die 16de oktober is gebeurd.”

Xavier L. drukte op het einde van het proces nogmaals zijn spijt uit. Ex-vrouw Erika F. repliceerde met een verwijzing naar het tv-programma ‘De Rechtbank’: “Eén van die rechters zei daarin: “Spijt dat is verstand dat te laat komt!” Zo voel ik dat ook aan.”

De rechtbank doet op 9 november uitspraak.