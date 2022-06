Ex-deurwaarder “Lamborghini” veroordeeld tot 1 jaar met uitstel voor oplichting van schoonouders

Ranst Minister Verlinden opent eerste Belgische oefensite voor bestrij­ding complexe industrie­bran­den

De eerste oefensite voor het bestrijden van complexe industriebranden in België is officieel ingehuldigd. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden mocht de nagebootste petrochemische fabriek op Campus Vesta in Ranst officieel openen door zelf het vuur in de leidingengracht aan te steken, op veilige afstand met afstandsbediening.

15 juni