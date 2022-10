Europese primeur bij revalidatiecentrum TRAINM: “Met dit systeem kunnen patiënten weer met vertrouwen leren stappen”

ANTWERPENHet Antwerpse revalidatiecentrum TRAINM mag zich voortaan het allereerste ‘Center of Excellence’ noemen van ‘DIH/Hocoma’. Dat bedrijf is de wereldwijde leider voor de productie van robotica en artificiële intelligentie — zoals bijvoorbeeld staprobots — om het revalidatietraject van patiënten te bevorderen. Woensdag werd in TRAINM het nieuwe Rysen-systeem voorgesteld. “Of hoe patiënten kunnen oefenen vrij rond te lopen, zónder schrik om te vallen.”

DIH/Hocoma is de grootste producent van revalidatierobotica in de wereld, vooral voor de revalidatie van arm- en stapbewegingen. Zeker nu het bedrijf het Nederlandse Motekmedical heeft overgenomen, dat achter het nieuwe revalidatiesysteem ‘Rysen’ zit. Dat TRAINM nu door DIH/Hocoma naar voren wordt geschoven als ‘Center of Excellence’, is een Europese primeur. De introductie van het Rysen-systeem, is dan weer een primeur voor de Benelux.

Dokter Steven Laureys en Edward Schiettecatte van TRAINM met zijn zoon Nataniel, die gebruik zal kunnen maken van Rysen.

“Rysen is een groot portaal van 13,5 meter lang, vier meter breed en vier meter hoog”, legt Edward Schiettecatte uit, oprichter van TRAINM. “Een ruimte waar patiënten die zelf niet meer of niet meer goed zelfstandig kunnen stappen, kunnen oefenen en vertrouwen winnen, zonder te kunnen vallen. Het gaat om mensen met bijvoorbeeld evenwichtsstoornissen, verlamming of dwarslaesie maar evengoed patiënten na een ongeval, kinderen die moeite hebben met leren stappen of ouderen die het niet meer durven. De patiënt wordt in een harnas vastgemaakt, om nadien in de ruimte te oefenen of te sporten.”

“Pioniers”

“Waarom we zijn uitgekozen als eerste Europese ‘Center of Excellence’? Door onze innovatieve therapieën”, benadrukt Schiettecatte. “TRAINM is het revalidatiecentrum van de toekomst. We zetten steevast in op ambulante revalidatie. Het is niet meer van deze tijd om patiënten lang in het ziekenhuis te laten liggen. We zien nu in ons land dat meer en meer andere centra en ziekenhuizen die denkwijze volgen, we hebben daar een soort pioniersrol.”

