Europese kaart moet in Antwerpen drempel verlagen voor iedereen met erkende handicap: “Zo weet je dat begeleider mee mag in zwembad of museum”

Voortaan kun je in het brede Antwerpse vrijetijdsaanbod gebruikmaken van de European Disability Card (EDC): een Europese kaart waarmee je dus kunt aantonen dat je een erkende handicap hebt. Het initiatief werd woensdag niet toevallig in het Red Star Line Museum voorgesteld. Het museum speelt al jaren een voortrekkersrol in een betere toegankelijkheid.

Iedereen die een erkende handicap heeft of een zorgtoeslag ontvangt voor een van zijn kinderen, kan een EDC-kaart aanvragen bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of via het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

“Drempels verlagen”

Schepen voor Gelijke Kansen Karim Bachar (Vooruit) wees erop dat er in Antwerpen veel te beleven valt, maar dat het voor mensen met een beperking niet altijd evident is om deel te nemen. “Met deze Europese kaart zetten we een belangrijke stap om de stad nog toegankelijker te maken. Kaarthouders weten nu dat hun begeleider mee mag in het zwembad of het museum, of dat er plaats is voor de rolstoel in het theater.”

Karen Moeskops, directeur van de Red Star Line, beklemtoonde het belang van een zo laag mogelijke drempel. Niet enkel voor personen met een handicap. “Als museum over migratie willen we een thuisgevoel bezorgen voor nieuwkomers in deze stad. Zo zetten we in op taaloefenkansen.” (lees verder onder de foto)

Praktische ingrepen

Volgens schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA) moet élk bezoek aan een museum veilig, aangenaam en comfortabel zijn. “Vaak gaat het om praktische ingrepen: is er een grondplan, kun je een rolstoel uitlenen, zijn de lockers, de balie en het sanitair vlot toegankelijk? In de renovatieplannen van onze historische huizen zoals het Rubenshuis, Museum Mayer van den Bergh en Museum Vleeshuis staat toegankelijkheid voorop.”

Meer info over de huidige maatregelen en soorten ondersteuning in de stedelijke musea, zwembaden en cultuur- en ontmoetingscentra vind je hier.

