Eugeen Van Mieghem wordt ook grote naam in Verenigde Staten: achttien tekeningen van Joodse landverhuizers aan New York Historical Society geschonken

AntwerpenHet is een mijlpaal voor de nalatenschap van Antwerps kunstenaar Eugeen Van Mieghem: achttien van zijn tekeningen met Joodse landverhuizers zijn enkele dagen geleden geschonken aan de New York Historical Society. “We hopen dat Van Mieghem in Amerika binnen vijf of tien jaar dé kunstenaar van de migratie zal worden genoemd”, zegt Erwin Joos van het Van Mieghem Museum.

Joos voer vorige maand met dertien leden van de Stichting Eugeen Van Mieghem van Le Havre naar New York. Dat deden ze op de Queen Mary. “De reis per schip ondernemen, is voor een stuk symbolisch voor de massale emigratie naar de VS via de Red Star Line. Ook praktische redenen speelden een rol. We moesten dertig lijsten vervoeren, waaronder die achttien tekeningen van een lid van onze stichting. Verder namen we ook een aantal voorwerpen mee, zoals een bronzen beeld en het reisboek van scheepskapitein Samuel Jackson.”

Werken reizen rond

De afspraak is dat de geschonken werken van Van Mieghem zullen rondreizen in de VS en Canada. “Over de belangstelling maak ik me geen zorgen”, zegt Joos. “Vooral het nieuwe boek ‘Eugeen Van Mieghem and the Jewish immigrants of the Red Star Line’ maakt grote indruk op de joodse organisaties. Dat is echt een visitekaartje.

De officiële schenking vond plaats in het Flanders House, dat dertien jaar geleden de deuren opende in de New York Times building. Op de receptie werd Red Star Line champagne geschonken. Ook Van Mieghems jong gestorven echtgenote Augustine Pautre – waarover in Museum De Reede een formidabele tentoonstelling loopt - is vereeuwigd in champagne van wijngroothandel La Cave aux Bulles.

Volledig scherm Erwin Joos ondertekent de overdracht van de tekeningen van Eugeen Van Mieghem met Margi Hofer, conservator van de New York Historical Society. © RV

Volledig scherm Erwin Joos met Pauline Zwaans, een Nederlands lid van de Stichting Eugeen Van Mieghem. © RV

Volledig scherm Erwin Joos schenkt aan Yves Wantens, vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering, het litho 'Twee broers' van Eugeen Van Mieghem, uit 1922 © RV

