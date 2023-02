Eroticabeurs of Valentijnsconcert? Ontdek onze weekendtips in en rond Antwerpen

Nijlen/Antwerpen Natte Pootjes organi­seert inzamelac­tie voor dieren in Turkije en Syrië

Natte Pootjes, een organisatie opgericht door Nijlens ex-parlementslid en dierenliefhebber Minneke De Ridder, Greet Weyns van de Doggyshop in Boechout en Kimberly Swiggers van het zwerfkatten-project Lint, is een inzamelingsactie gestart voor de getroffen dieren bij de zware aardbeving in Turkije en Syrië. “Uiteraard begrijpen we dat humanitaire hulp nu prioritair is, maar ook de dieren mogen niet vergeten worden”, aldus De Ridder.

8 februari