Ernstige hinder verwacht: Kennedytunnel deels afgesloten van 2 tot 5 december

Voetbal eerste nationale Jason Bourdouxhe en Rupel Boom vergeten zichzelf te belonen en stuiten op sterk Wezet (0-3): “We hoeven ons niet te schamen”

De eindstand doet het niet vermoeden, maar Rupel Boom leverde alweer een hoopgevende prestatie tegen Wezet. De zege van de bezoekers was geenszins onverdiend, want ze toonden zich efficiënt en ook heel sterk in de organisatie en omschakeling. Maar de Steenbakkers van hun kant speelden een goede eerste helft, waarin ze vlot combinerend en met veel kwaliteit aan de bal de weg naar voren zochten. Jammer genoeg voor de thuisploeg gaf ze daarbij de tegengoals te makkelijk weg en vergat ze zelf ook de mogelijke kantelmomenten te grijpen, 0-3 werd het.

