Erik Van Looy kondigt extra shows aan van ‘Verslaafd!’: “Ik ga moeten afkicken”

“Nadat de sympathieke regisseur-presentator onlangs aankondigde dat hij zijn succesvolle theatershow in 2024 ook in Nederland op de planken zal brengen, voegt hij ook nog een allerlaatste rondje extra shows toe dit voorjaar in eigen land”, klinkt het bij de productie. “Erik doet dit niet alleen om zijn eigen verslaving te voeden, het is ook om de smekende massa tegemoet te komen, want de meer dan vijftig reeds geplande voorstellingen van ‘Verslaafd!’ in Vlaanderen zijn, net als in 2022, weer zo goed als allemaal uitverkocht.”