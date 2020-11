Ererector Alain Verschoren (66) van Universiteit Antwerpen onverwachts overleden: “Als we vandaag op alle vlakken meetellen, is dat vooral dankzij hem”

Alain Verschoren liep school in het Koninklijk Atheneum Antwerpen en studeerde vervolgens wiskunde aan het Rijksuniversitair Centrum Antwerpen (RUCA). Daar bouwde hij aansluitend zijn academische carrière uit. Met succes, want Verschoren werd in 2001 rector van het RUCA. Hij werd er ook de laatste rector, want in 2003 bundelde het RUCA de krachten met de UFSIA en de UIA: de eengemaakte Universiteit Antwerpen was een feit.