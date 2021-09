“Er zal streng gecontroleerd worden”: Turnhoutsebaan wordt fietsstraat met zone 30 én inhaalverbod voor auto’s

AntwerpenDe Turnhoutsebaan in Borgerhout wordt een fietsstraat. Dat meldt Vlaamse minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). In een fietsstraat geldt zone 30 en mogen auto’s niet inhalen.

De Turnhoutsebaan is zonder meer de bekendste straat van Borgerhout. Er wonen 3.100 mensen, 228 winkels bedienen er elke dag tal van klanten en het is een drukke route voor wandelaars, fietsers, trams, bussen en auto’s. Maar de verkeersveiligheid laat er al járen te wensen over. Want zwakke weggebruikers – vooral fietsers – die zich op de Turnhoutsebaan begeven, riskeren – letterlijk – hun leven. Vanaf de Stenenbrug in Borgerhout tot het kruispunt met de Carnot- en de Kerkstraat ligt er immers geen fietspad.

De gevaarlijke verkeerssituatie op de Turnhoutsebaan vertaalt zich ook in de ongevallenstatistieken. Een analyse van de cijfers toont aan dat de actieve weggebruiker oververtegenwoordigd is: in 2019 gebeurden er nog 23 letselongevallen met fietsers en voetgangers (tegenover 16 met niet-actieve weggebruikers). In 2017 en 2018 viel telkens een dodelijk slachtoffer.

Geen duidelijke timing

Gelukkig komt er straks – op korte termijn, een precieze timing is er voorlopig niet – verandering in. Want in afwachting van een grote herinrichting wordt de gewestweg een fietsstraat, zo kondigt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) aan. Dat betekent: zone 30 (momenteel geldt een snelheidslimiet van 50 km/u, red.) én een inhaalverbod voor auto’s. Er zal streng gecontroleerd worden op overtredingen, aldus Peeters. Eerst via een mobiele trajectcontrole, daarna via een vaste trajectcontrole. Aan het Laar komt bovendien volgend jaar een oversteekplaats met verkeerslichten.

“Voor mij staat de veiligheid van de actieve weggebruiker centraal in mijn beleid, zoals ook expliciet opgenomen in het verkeersveiligheidsplan dat recent werd goedgekeurd”, zegt minister Peeters. “Bovendien liggen er heel wat scholen op de Turnhoutsebaan en in de onmiddellijke omgeving en werden recent nog meerdere knelpunten op schoolroutes in kaart gebracht. Ik kreeg dan ook al heel wat vragen om hier op korte termijn te zorgen voor verkeersveiligheidsmaatregelen.”

‘Pak ze aan, De Turnhoutsebaan’

In de omgeving van Borgerhout wordt al lang geijverd voor de volledige heraanleg van de Turnhoutsebaan. Actiegroep ‘Pak ze aan, De Turnhoutsebaan’ organiseert hierover regelmatig ludieke acties. Eind december 2020 leek er schot in de zaak te komen. Aan het begin van de straat dook immers een aankondigingsbord van een zogezegde heraanleg voor 30.548.315,25 euro op. Al snel bleek het geen bord van de overheid te zijn, maar een valse aankondiging waarmee actievoerders hun wens uitdrukten om de straat aan te pakken. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), bevoegd voor de drukke verkeersas, was ‘not amused’. “De Turnhoutsebaan wordt voorlopig niet heraangelegd”, klonk het kort. AWV gaf toen mee dat er “deze legislatuur énkel nog middelen zijn om een studie op te starten.”

