Er staat een paard in de tunnel: grote verkeershinder vanmiddag door paard in Waaslandtunnel

Drugsdea­ler gepakt in Zemst na 'werkgere­la­teerd bezoekje' in Antwerpen

10:15 Een patrouille van het Antwerpse drugsteam heeft vorige zaterdag een man onderschept in Zemst die een kort ‘beroepsmatig bezoekje' had gebracht aan Antwerpen. Toen ze hem controleerden had hij een aanzienlijke hoeveelheid cocaïne en cash geld op zak. Tijdens een huiszoeking werd nog veel meer van dat alles aangetroffen. Uiteraard werd de man gearresteerd en voorgeleid bij een onderzoeksrechter van het parket van Halle-Vilvoorde.