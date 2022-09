Energiecrisis treft ‘Bakker Jens’: broers sluiten twee van de drie vestigingen in het Antwerpse

AntwerpenTriest nieuws uit het noorden van Antwerpen. De vestigingen van Bakker Jens in Merksem en Kalmthout gaan onherroepelijk dicht. De voornaamste reden raadt u al: de torenhoge energieprijzen. Het filiaal van Bakker Jens in Ekeren blijft voorlopig wél open. “Maar eerlijk? We overwegen ook daar te sluiten.”

Een eigen bakkerij: Jens Ribbens (27) uit Kalmthout droomde er al van kindsbeen af van. En – toegegeven - een beetje tot zijn eigen verbazing lukte het hem om die jongensdroom te vervullen. Vijf jaar geleden opende Jens zijn eigen zaak: ‘Bakker Jens’ in Ekeren. Al gauw stapte Jens’ broer Jorg (29), die commercieel is aangelegd, in de zaak. Onder zijn impuls ging het snel. Er werden ovens aangekocht. Voortaan was ‘Bakker Jens’ geen koude bakker meer, maar een échte warme.

En de klanten? Die vonden vlotjes hun weg naar de bakkerij van de broers in de Ekerse Molenstraat. Het deed Jens en Jorg dromen van een tweede filiaal. Die vonden ze een goede twee jaar geleden in de Bloemstraat in Kalmthout. En alsof het allemaal niet genoeg was, ging in mei van dit jaar een derde vestiging van Bakker Jens open: in De Lunden in Merksem, vlakbij het Jan Palfijnziekenhuis.

Vertwijfeling

Maar de euforie van de broers sloeg daarna snel om in vertwijfeling. “We hadden alles netjes uitgerekend: een derde filiaal openen was perfect haalbaar”, vertelt Jorg. “Maar plots begonnen de prijzen van de grondstoffen – graan bijvoorbeeld – door de crisis in Oekraïne de pan uit te swingen. Het werd steeds moeilijker om onze zaken winstgevend te maken. Vergeet ook niet: we hadden zes mensen vast in dienst. Ons personeel betalen: het werd een wel érg grote hap uit het budget.”

Om de kosten te drukken, gingen Jens en Jorg zélf in de zaak staan om de klanten te bedienen. Maar de moed om verder te doen, zakte hen steeds verder in de schoenen. “We begonnen luidop na te denken over de toekomst van onze zaak. Eigenlijk wilden we stoppen. Maar tóch deden we verder.”

Jens en Jorg ploeterden voort. Tot ze onlangs hun energiefactuur bekeken. “Echt waar, ik viel van mijn stoel”, zegt Jorg. “Het is waanzin. Gas, elektriciteit… We betalen volgens mij een tienvoud van wat we vroeger betaalden.”

Drastisch

Het noopte Jens en Jorg tot een drastisch besluit: twee van de drie vestigingen van Bakker Jens – Kalmthout en Merksem - gaan definitief dicht. “We nemen deze beslissing niet lichtzinnig”, zegt Jorg. “Maar we moeten iets doen. Als we onze zaken gewoon openhouden en doen alsof er niets aan de hand is, gaan we financieel kopje onder. En alles kwijtspelen? Dat willen we – zéker op onze jonge leeftijd - koste wat het kost vermijden.”

Het filiaal van Bakker Jens in Ekeren blijft voorlopig wel open. “Maar eerlijk? We overwegen om ook daar te sluiten. Onze boekhouder bekijkt momenteel in detail hoe we ervoor staan.”

De beslissing om te sluiten komt hard aan. Niet alleen bij Jens en Jorg. Ook bij de vele klanten die de voorbije jaren bij Bakker Jens over de vloer kwamen. “Het nieuws verspreidt zich ondertussen als een lopend vuurtje”, zegt Jorg. “Uiteraard zijn onze klanten enorm teleurgesteld. Maar ergens – en dat merken we heel duidelijk - begrijpen ze onze beslissing wel. Het zijn geen gemakkelijke tijden. Voor niemand.”

Vaste job

Jens en Jorg hopen nu dat er zich een kandidaat aandient die de twee vestigingen van Bakker Jens wil overnemen. “Een grote speler in de bakkerijwereld misschien? Ik weet het niet. Onze filialen hebben alleszins veel potentieel. En de vestiging in Ekeren? We zullen moeten afwachten hoe dat verhaal afloopt.”

Té ver vooruitkijken wil Jorg voorlopig niet. “Maar als dit alles achter de rug is, ga ik zo snel mogelijk op zoek naar een vaste job. Dat staat vast”, besluit hij.

Volledig scherm Bakker Jens in Merksem © Klaas De Scheirder

