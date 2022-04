En toen was er opera in Centraal Station: prachtig voorsmaakje van ‘De bekeerlinge’

Antwerpen Géén ‘eeuwigdu­ren­de’ vergunning voor Antwerpse olieraffi­na­de­rij: “Roer moet om, wil Total nog toekomst hebben”

De olieraffinaderij van TotalEnergies in de Antwerpse haven krijgt niet de ‘eeuwigdurende’ vergunning die de multinational had aangevraagd. In de plaats: een proefvergunning van twee jaar. Er gelden dan strenge voorwaarden om de stikstof- en zwaveluitstoot terug te dringen. Tegelijk moet TotalEnergies - een van de grootste uitstoters in de haven - werk maken van een transitieplan richting klimaatneutraliteit.

12:27